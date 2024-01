Una collaborazione tra i Musei sistini e l’Academy Liszt

Collaborazione tra i Musei Sistini del Piceno e l’Academy Liszt Music Art (Alma), per far conoscere i luoghi ricchi di storia, cultura e arte attraverso la musica classica nei luoghi più affascinanti del territorio piceno. "Eventi con pianisti internazionali per proiettare il territorio in Europa – dice Alceste Aubert erasmus project manager – Il mio impegno per la promozione del territorio è iniziato alcuni anni fa come operatore culturale valorizzando le strutture museali grottammaresi e continua ancora oggi nei borghi più belli d’Italia, quello di Grottammare. Ringrazio la direttrice dei Musei Sistini, Paola Di Girolami per aver accolto la mia proposta. I concerti saranno gratuiti per coinvolgere il maggior numero di spettatori in particolare i giovani". Molto soddisfatta la Di Girolami: "I Musei Sistini da sempre ospitano eventi culturali e musicali, perché siamo convinti che la musica veicoli, forse meglio di altre discipline, la conoscenza dell’arte e delle opere negli 11 Musei Sistini della Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto". Il primo appuntamento ci sarà il 24 aprile, ore 21, nella Chiesa di S. Giovanni Battista.