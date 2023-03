"Una commissione congiunta sulla situazione delle abitazioni"

"Una commissione congiunta per discutere, di concerto con gli organi competenti, sulla situazione relativa agli alloggi popolari in città". È quanto chiede il primo cittadino delle cento torri, Marco Fioravanti, che attraverso una nota spiega: "In qualità di sindaco di Ascoli, ho sollecitato il presidente della commissione urbanistica, Maurizio Simonetti, e il presidente della commissione politiche sociali, Elena Stipa, a convocare una commissione congiunta per affrontare un tema delicato per la comunità ascolana. Quello di Ascoli, infatti, è un Comune ad alta tensione abitativa: sono tanti i cittadini e le famiglie inseriti nella graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi popolari. Per questo motivo, ho sollecitato i presidenti delle due commissioni consiliari a convocare una commissione congiunta. L’obiettivo – la conclusione – è quello di illustrare nel dettaglio la situazione in essere, al fine di trovare relative e immediate soluzioni a questa tematica".