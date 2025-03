Una coppia di Corriere piccolo alla scogliera della foce del Tesino

Eccolo il Corriere Piccolo, uccello trampoliere migratore che predilige nidificare sui litorali sassosi. Proprio tra i sassi della spiaggia adiacente alla scogliera a sud della foce del Tesino, la coppia di Corriere Piccolo è stata fotografata con il tele obiettivo, da Massimo Rossi, portavoce Promotori Parco Marino del Piceno che negli ultimi giorni, con il Comune di Grottammare, ha dato il via al progetto ‘Natura a Mare’ con la creazione di tre ‘Eco-spiagge con giardini dunali’.

Ebbene, in una di queste, già delimitata da alcuni giorni, è stata avvistata la coppia di piccoli trampolieri, nello stesso punto dove l’anno scorso ha nidificato il Fratino. Si tratta di uccelli in via di estinzione, che sono inseriti nella lista rossa dell’Unione Mondiale per la conservazione della natura. La coppia di Corriere Piccolo non ha ancora nidificato, ma appare evidente che il tratto di fascia dunale piace ai piccoli trampolieri che vanno protetti.

La biodiversità è un aspetto presente anche sulle nostre coste, nella zona della riserva naturale della Sentina ma non solo. Un aspetto che va preservato, soprattutto in tempi di cambiamento climatico, perché ogni habitat ha il suo equilibrio: l’indebolimento delle specie locali, oltre a essere un danno per flora e fauna circostante, spalanca la porta alle specie aliene, che proprio a causa delle temperature più elevate tendono a insediarsi facilmente.