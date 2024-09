Una cuprense ad Affari Tuoi

Cupra Marittima da giorni è in prima serata su Rai1. C’è infatti Marta Flammini, 45enne, tra i concorrenti del popolare programma tv post Tg1 ’Affari tuoi’. Impiegata alla Cupra Bibite, mamma, la Flammini sta rappresentando le Marche in attesa di poter lei gareggiare. "Da anni guardo la trasmissione – ci racconta – e a settembre 2023 inviai la domanda online per partecipare. Mesi dopo vengo selezionata durante il provino ad Ascoli. Avrei dovuto andare in onda nell’ultimissima puntata della scorsa stagione, ma saltò per la finale di Europa League. Sono stata richiamata a metà agosto". Rilanciato da Amadeus, il programma è ora in mano di De Martino. "Già mi faceva piacere conoscerlo perchè da casa sembrava un bell’uomo. Dal vivo è meraviglioso, ma colpisce perchè è bravo. Mi ha stupito per gentilezza e educazione".

Andrea Scoppa