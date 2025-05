"Una delusione che viviamo tutti"

L’Ascoli ormai è una tragedia che stiamo vivendo tutti. Il problema serio di questa società è che non c’è mai stata chiarezza o trasparenza. La squadra è un bene comune del popolo. Se si vive costantemente nelle menzogne è normale che poi si vengano a creare delle fratture insanabili. I tifosi prima o poi si stufano di farsi prendere in giro. Ascoli è sempre stata una piazza difficile, ma questa società aveva la grande chance di operare un’importante ristrutturazione. Soprattutto inserendo figure competenti nel settore giovanile per crescere potenziali talenti. E lo dice uno che a 18 anni ha esordito in serie A sfidando Maradona. Invece ognuno ha pensato ai propri interessi senza mettersi a disposizione per il raggiungimento di un obiettivo comune.