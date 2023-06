Una dinamica assurda La vittima morì in casa

La Procura di Ascoli ha sempre avuto ben chiara la dinamica dei fatti che sono avvenuti la sera del 17 febbraio del 2016 quando in piazza del Popolo ebbe luogo la lite che culminò qualche ora dopo con la morte di Giovanni Albertini. Il decesso del 58enne ascolano fu dichiarato dai medici del 118 all’1,50 della notte del 18, circa quattro ore dopo il violento alterco con l’ascolano Giorgio Giobbi e il pugliese, ex collaboratore di giustizia, Danilo Damiano Chirico.

I due vennero arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa della vittima.

L’impianto accusatorio riferisce che Albertini alle 21 di quella sera d’inverno si trovava in un bar sotto il loggiato di piazza del Popolo, presente Chirico, pugliese da poco tempo in città. L’ascolano era su di giri per l’assunzione di alcol.

Ha iniziato a parlare male di Giobbi e Chirico ha ritenuto di dover avvertire Giobbi di ciò con telefonate e sms.

Poco dopo, appena alle 21,30 di quella sera sciagurata, Giobbi, che abita a Folignano, è arrivato al bar inveendo contro Albertini e colpendolo con uno schiaffo che lo ha fatto cadere a terra, alla presenza anche un amico di Albertini, nel frattempo sopraggiunto.

Nel locale di piazza del Popolo quella erano presenti due dipendenti, ma solo uno ha poi riferito ai carabinieri che la vittima era caduta a terra dopo lo schiaffo. La discussione si è spostata successivamente all’esterno del locale. E anche qui le testimonianze dei due ragazzi non sono state univoche: la ragazza ha detto che i protagonisti della lite sono usciti all’esterno del bar, il ragazzo, invece, che Albertini era sulla soglia e sarebbe stato colpito di nuovo da Giobbi cadendo a terra all’esterno e subendo anche un calcio di striscio.

Una volta a terra Albertini sarebbe stato aiutato a rialzarsi dallo stesso Giobbi, mentre Chirico è rientrato nel bar per prendere un po’ di carta, che poi ha dato ad Albertini, sanguinante. Il 56enne ascolano è stato visto gesticolare, come se volesse a sua volta reagire. La ragazza testimone ha riferito ancora di averlo visto per terra, disteso, e che Chirico, che era di fronte a lui, lo avrebbe colpito all’addome con un calcio. Altre persone erano in zona e hanno riferito che Albertini non era in grado di reagire, anche perché "alticcio". Albertini avrebbe tirato fuori un coltellino che Chirico ha detto poi ai carabinieri di avergli fatto cadere con un calcio. Nessuno ha visto Albertini sbattere o urtare contro le colonne, gli arredi del bar, etc. Le lesioni riportate sono state causate dai colpi subiti dall’ascolano, morto qualche ora dopo in casa della madre a Porta Maggiore, dove è arrivato sulle sue gambe.

p. erc.