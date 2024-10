Una discarica a cielo aperto: "Materassi, divani, plastica e un animale in decomposizione"

Una discarica di rifiuti a cielo aperto è quanto ha scoperto il personale volontario delle Guardie Eco ambientali nel territorio del comune di Ascoli lungo la strada provinciale Bonifica, in zona ex Cartiera. A parlare è il presidente della neonata associazione, Matteo Amabili, che ha sede a Spinetoli. "Nella zona segnalata – dichiara -. erano ammassati rifiuti di vario genere: divani, materassi, rifiuti organici, plastica, carta e persino un animale in decomposizione. Tutto questo crea oltre che degrado anche preoccupazione per l’igiene e la salute pubblica, gli animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo con annesso pericolo per gli automobilisti che transitano nell’area con il rischio che vengano investiti. I volontari hanno effettuato rilievi fotografici. E’ stata inviata prontamente una pec al sindaco e alla polizia locale al fine di procedere il prima possibile alla rimozione di dei rifiuti e la bonifica del luogo".

La vostra è una nuova associazione?

"Sì, Guardie Eco ambientali nasce a luglio, a Spinetoli, dove ha sede. E’ un’associazione che fa parte del terzo settore ed è iscritta al Centro Esse di Roma, grazie a questo nei prossimi mesi riusciremo ad organizzare dei corsi, contiamo di diventare un importante centro di riferimento per il territorio".

Quali sono le vostre funzioni? "Tra le mansioni che l’ente svolge ci sono interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, nonché alla tutela degli animali, prevenzione del randagismo e inoltre svolge e promuove servizi di vigilanza, attività di controllo e di salvaguardia ambientale, ittica, venatoria, zootecnica e micologica con controlli mirati con protocolli d’intesa con i Comuni o occasionali. In collaborazione con Scuole di Formazione promuove corsi riconosciuti in ambito ambientale. E’ attivo inoltre il numero unico nazionale 3515132957 per segnalazioni inerenti ad illeciti ambientali e per chiunque volesse diventare volontario dell‘organizzazione".

Maria Grazia Lappa