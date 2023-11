Una discarica abusiva nel centro di Villa Sant’Antonio. La rabbia del sindaco Bochicchio

Rifiuti abbandonati in strada, il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio si sfoga sui social. La questione è il senso civico, che in alcune persone manca totalmente. Nessun intervento, neanche il più sensato può sostituire la mancanza di senso civico da parte delle persone. Da tempo, anche attraverso le colonne del nostro giornale, è stato posto l’accento su una ‘discarica’ improvvisata proprio nel centro di Villa Sant’Antonio, difronte a viale della Stazione. Un pessimo biglietto da visita per Castel di Lama. Questo comportamento è inaccettabile in una città dove la raccolta differenziata funziona, dove è stata realizzata l’isola ecologica, dove ci sono ancora vari cassonetti, distribuiti su tutto il territorio dove conferire i propri rifiuti, ci si chiede: come può esserci qualcuno che si ostina a gettare i rifiuti in strada, dove capita, in barba agli orari, senza nessun rispetto per la città e le persone che ci vivono. Buste di plastica, cartoni e spesso anche oggetti ingombranti, abbandonati sui marciapiedi, a ridosso dei negozi. Il sindaco è intervenuto e chiede il perché di queste gratuite negligenze quando sul territorio sono state attivate tutte le forme per mantenere la città pulita e dignitosa. "Lungo il marciapiede di via Salaria – dichiara il sindaco Bochicchio – è presente una rientranza che ormai da anni viene scambiata per una ‘discarica’ dove abbandonare i rifiuti ogni giorno. Allo scopo di provare a risolvere il problema abbiamo pensato di ‘bonificare’ questa discarica trasformandola in una fioriera e così la scorsa settimana sono iniziati i lavori. Ci eravamo illusi, che la chiusura della discarica stimolasse il senso civico di questi conferitori indisciplinati, invece lunedì mattina il marciapiede era invaso dai rifiuti".

Maria Grazia Lappa