Una discarica in mezzo alla strada davanti alle case dei turisti

C’è una discarica di materiali ingombranti in via Pergolesi, parallela a via dei Mille alle spalle di uno storico albergo e dove ci sono molti appartamenti che in estate vengono occupati dai turisti. Una zona densamente popolata che andrebbe curata con una certa attenzione, invece vi è un tratto della via che da anni è stato trasformato in un punto di scarico di materiali vari. In questa circostanza abbiamo trovato un frigorifero, alcuni materassi, un paio di divani, qualche sedie di legno, carrozzine, borse termiche, vecchi mobili smontati, materiali edili, sfalci di giardini e perfino un bidone di plastica contenente resti di pittura.

L’area si trova a ridosso della recinzione di un’area non edificata, sulla cui rete metallica è stato appeso un cartello, fatto in casa, che invita a non abbandonare rifiuti. Come non detto. Il fenomeno è attivo tutto l’anno, ci dice un residente, e diventa più consistente all’inizio dell’estate, quando i proprietari fanno manutenzione negli appartamenti da affittare per l’estate.

Questa è sicuramente un’area particolarmente critica che andrebbe monitorata con foto trappole, altrimenti il fenomeno non sarà mai risolto, a danno dell’immagine della città turistica.