Una doccia per la dog beach

Grottammare, l’ufficio manutenzioni del Comune pensa già alla prossima stagione estiva ed accoglie le richieste dei bagnanti locali che durante la passata stagione lamentavano il mancato funzionamento della doccia a ridosso della Grottammare dog beach 43esimo Parallelo. Da qui la decisione di realizzare una nuova linea per portare acqua in quella zona. Contestualmente sono previsti anche lavori per la manutenzione dell’impianto di irrigazione presente lungo lo spartitraffico carrabile e di quello sulla balconata verde a nord della foce del Tesino. Per tali attività il Comune ha stanziato complessivamente la somma di 23. 668 euro. I lavori sono stati già assegnati alla ditta Garden Point società cooperativa agricola di Spinetoli. Un intervento mirato a rendere la città balneare sempre più accogliente e non solo dal punto di vista del decoro, ma anche funzionale, come la doccia tra la dog beach e la concessione del Parco dei Principi.