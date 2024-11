Una domenica al Ventidio

Una domenica di cultura per tutti al Ventidio. Alle 11 nel foyer il via della nona edizione della rassegna di giovani concertisti Domenica In Musica curata dalla compositrice Ada Gentile. Il concerto di apertura sarà affidato al Quintetto Rossini, così chiamato perchè composto da giovani studenti del Conservatorio di Pesaro tra cui il pianista ascolano Alessio Falciani. I giovani, alla loro prima esibizione in pubblico, eseguiranno l’impegnativo Quintetto per pianoforte e archi in Fa minore, op. 34 di J. Brahms. L’ingresso è libero.

Ma oggi si apre il sipario anche sulla stagione Amat. Per lo spettacolo inaugurale Realtà Debora Mancini porta in scena ‘La fiaccola dei desideri’. Le fiabe Di Guido Gozzano tra musica e canzoni, spettacolo che rende omaggio al grande scrittore torinese nel centenario della prima pubblicazione delle fiabe sul "Corriere dei Piccoli", nel 1914. I suoi testi rappresentano l’occasione per evocare, con i mezzi del teatro, un mondo fatto di creature fantastiche, eventi prodigiosi e preziose lezioni morali. Le fiabe – narrate, danzate e musicate – trascinano il pubblico in luoghi straordinari, boschi incantati dove ballare con gli gnomi o partecipare alle nozze di Reuccio Sansonetto con Biancabella reginetta di Pameria. I protagonisti di queste fiabe decidono di mettersi in cammino verso una nuova vita superando avversità naturali, incantesimi e stregonerie di maghi cattivi, alla ricerca di un mondo fino ad allora sconosciuto. La ricompensa per tanto coraggio e tanta fatica può essere un saggio avvertimento, un consiglio o un piccolo oggetto dai poteri straordinari. Lo spettacolo - consigliato da 4 anni - è interpretato da Debora Mancini, la musica è eseguita dal vivo da Daniele Longo, la scenografia è di Francesco Mancini. La stagione prosegue prosegue il 15 dicembre con Kinkaleri in Butterfly, il 19 gennaio con Gruppo Ibrido/Artemis Danza in Pollicino Show, il 16 febbraio con Fondazione TRG Torino con In viaggio con Il Piccolo Principe e il 29 marzo con Michele Cafaggi in Ouverture des saponettes. Info 0736 298770, inizio spettacolo ore 17.30.

Valerio Rosa