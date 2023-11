Una domenica all’insegna del podismo. C’è la ’Half Marathon Pietro Mennea Gold’

Domenica prossima a Grottammare si corre la "Half Marathon Pietro Mennea Gold" e la "Run donne in rosa", manifestazione podistica che richiede modifiche temporanee alla viabilità. Le disposizioni della polizia locale vietano sia il transito e la sosta sul Lungomare della Repubblica e sul Lungomare De Gasperi, in ambo i sensi di marcia, sia la circolazione di pedoni e velocipedi sul tratto ciclopedonale da piazza Kursaal al confine territoriale comunale nord. I divieti sono validi dalle ore 7 alle ore 13. I divieti prevedono una serie di deviazioni del traffico che interesseranno: via Laureati per chi arriva da via Roma; Via Crucioli per chi arriva da via Laureati: via XX Settembre per i provenienti da via Leopardi; via Pola per chi arriva da via Garibaldi; via Da Vinci per chi arriva da via Ballestra e poi via Modigliani per via Pertini; via Marche per via Ponza; via Lombardia e Lazio per chi arriva da via Marche.