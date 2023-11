Una domenica con i libri

Interessante appuntamento domenica, alle 17.30, nella sala Ceci della pinacoteca, alla scoperta dei misteri celati nelle tele di due grandi pittori fiamminghi, Pieter Aertsen e suo nipote Joachim Beuckelaer, nell’Olanda del Cinquecento. Si tratta del viaggio artistico di Ilaria Mautone, appassionata, competente storica dell’arte e instancabile ricercatrice di bellezza, promosso e organizzato dall’associazione culturale ‘Il Portico di Padre Brown’. Un viaggio affascinante e suggestivo in una foresta di simboli, arricchito dalle incursioni artistiche dell’ensemble del Portico, ambientato al tempo dell’imperatore Carlo V d’Asburgo, una sanguinosa e controversa epoca storica nella quale si trovano ad operare i due artisti fiamminghi. L’ingresso è libero. Sempre domenica, ma alla Rinascita alle 18.30, si festeggerà la conclusione del corso di scrittura ‘Grand tour’ organizzato dalla libreria ascolana insieme alla scuola Holden. Ospiti speciali saranno tre scrittori eccezionali che racconteranno l’amore per la letteratura attraverso tre libri speciali. Insieme a Michela Monferrini, docente del corso di scrittura della scuola Holden, saranno presenti Paolo di Paolo e Paolo Massari. I tre autori presenteranno insieme le loro ultime fatiche letterarie per una serata che coinvolgerà i lettori alla scoperta di tre bellissimi romanzi: il recente libro di Paolo Di Paolo, ‘Romanzo senza umani’, l’esordio di Paolo Massari, ‘Tua figlia Anita’, l’appassionata biografia letteraria di Alba de Cespedes scritta da Michela Monferrini, ‘Dalla parte di Alba’. Infine, oggi, alle 17.30, appuntamento con i ‘Venerdì dialettali’ alla Fondazione Fabiani, dedicati per l’occasione all’Inferne, traduzione in dialetto ascolano della prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri curata da Guido Mosca.

Lorenza Cappelli