Una domenica con il Piccolo Principe. C’è lo spettacolo al Ventidio Basso

Domani alle 17.30 con ‘In viaggio con il Piccolo Principe’ di Fondazione TRG Torino, proseguiranno gli appuntamenti della stagione dedicata alle famiglie del Teatro Ventidio Basso promossa dal Comune, con l’Amat e il contributo di Regione Marche e MiC. Il ‘Piccolo Principe’ è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista, adorava volare e si interessava agli uomini. Il suo è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura si scoprono cose nuove non solo del racconto, ma di chi lo sta leggendo. È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino.

Proprio da questa varietà di interpretazioni nasce lo spettacolo interpretato da Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio, per la regia di Luigina Dagostino. Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo aereo nel deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo che lo vedrà sulla terra. Sono questi intensi personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in modo grottesco e delicato rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, accompagnando con un tocco di modernità il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare una ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi.

La scenografia è di Claudia Martore, i costumi di Monica Di Pasqua, creazione luci di Agostino Nardella. La produzione è realizzata in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes, nell’ambito del progetto Vivolibro - Il Piccolo Principe, Monforte d’Alba. Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com.

Valerio Rosa