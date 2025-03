Una domenica dedicata agli sposi con navetta gratuita

Conto alla rovescia a Colli del Tronto per ’Il tuo evento in villa’, patrocinato dal Comune: domenica dalle 15.30 Villa Mastrangelo si trasformerà in uno showroom del settore wedding & event planning. L’ingresso sarà libero e i visitatori potranno immergersi in un’esperienza esclusiva, alla scoperta delle ultime tendenze e novità del settore. L’evento vedrà la partecipazione di un’accurata selezione di professionisti che offriranno ispirazione e consulenze personalizzate per ogni tipo di festa, dai matrimoni alle cerimonie fino ai party più esclusivi. Disponibile servizio di navetta gratuita con fermate in tre punti strategici: Zona Tgm, Parcheggio Stazione Colli e Fermata dell’autobus davanti all’ex chiesa parrocchiale San Giuseppe.