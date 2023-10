Una domenica di sport. Mezza maratona di Ascoli. Le iscrizioni sono già 450

Le cento torri si preparano alla sesta edizione della mezza maratona di Ascoli Piceno. Domenica 29 ottobre atleti e appassionati potranno cimentarsi nella 21 chilometri con partenza prevista da Acquasanta e arrivo previsto a piazza Arringo. Il percorso si svilupperà lungo l’antica via Salaria per poi fare breccia nel cuore del capoluogo piceno. La competizione quest’anno, oltre ad aver fatto registrare un aumento dei partecipanti, si prevede ancor più agguerrita con la presenza dei migliori runners provenienti dalle varie zone d’Italia ai quali se ne aggiungeranno anche alcuni in arrivo dall’estero.

"Questa edizione sarà ancor più soddisfacente degli altri anni – commenta Etta Cesari, presidente dell’Asd Picchio Running, nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sala De Carolis-Ferri -. Le due amministrazioni non ci hanno fatto mancare nulla. I nostri atleti saranno coccolati nei giorni che resteranno qui in città. Ancora una volta l’arrivo è stato allestito in uno scenario bellissimo. Ringraziamo anche tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione".

Si contano già ben 450 gli iscritti, tra cui alcuni maratoneti in arrivo da Bahrain e Svizzera. Grande l’impegno profuso dagli organizzatori che garantiranno il servizio di sicurezza lungo le strade. Ci sarà anche una gara ‘non competitiva’ alla quale prenderanno parte il sindaco Fioravanti e il conduttore televisivo Ossini che riceveranno due pettorali a parte.

Nel 2024 poi la specialità sarà allargata a tutti.

"Il turismo sportivo continua ad essere una prerogativa della nostra amministrazione – sostiene l’assessore allo sport Nico Stallone -. Dietro a questo evento c’è tanta passione, sacrificio e soprattutto amore per la città. Complimenti alla Picchio Running. Noi siamo molto soddisfatti e questa manifestazione fa parte del nostro programma. Per la migliore riuscita risulta importante la collaborazione tra le realtà del territorio che ci permettono di accrescere il risultato. Stiamo lavorando per cercare di farla diventare un momento di festa cittadina".

Sulla stessa lunghezza d’onda il comune di Acquasanta, rappresentato dall’assessore Elisa Ionni che a quanto dichiarato dagli altri aggiunge: "Abbinare i nostri magnifici simboli del territorio alle medaglie è già un ottimo risultato. Si parla sempre del fatto che qui si vive bene. Correre fa bene, e ciò conta di più se lo si fa ammirando i nostri bellissimi paesaggi. Lo sport e la bellezza sono droghe naturali di cui possiamo fare largo uso senza avere problemi".

Massimiliano Mariotti