Una due giorni su Francesco l’Eretico

Appignano diventa palcoscenico della cultura, stasera e domani, con il IX Convegno internazionale Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore, nato in paese alla fine del Trecento. Si parte alle 19, nel teatro Sale. Dopo la proiezione del video di realtà aumentata realizzato grazie al progetto Ruritage, intitolato "Francesco l’Eretico", ci sarà l’intervento dal professor Marco Zambon dell’Università degli studi di Padova, "Non conosce ricchi la natura che tutti ci genera poveri". Povertà e ricchezza nel cristianesimo antico. Il convegno proseguirà domani, a partire dalle 9, nella Sala Hub e si articolerà in due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 13 e la seconda dalle 15 alle 19. Il convegno vedrà la presenza di studiosi nazionali ed internazionali, che esporranno ai partecipanti le loro ricerche sul Medioevo e su Francesco d’Appignano, pensatore che, da un piccolo paesino marchigiano è arrivato fino all’ fino all’Università di Parigi e allo scontro con il Papa, a fianco dei più importanti filosofi medievali. Al termine del convegno, alle 19.15, nel cortile adiacente alla Sala Hub, avrà luogo lo spettacolo teatrale Semiserio su Francesco d‘Appignano ed altre storie del medioevo a cura del Laboratorio Minimo Teatro. Info 0736 817701.