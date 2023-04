Una folla omaggia San Giorgio La processione è uno spettacolo

Una folla immensa, come la pandemia ci aveva fatto dimenticare, ha partecipato alla processione, accompagnando con canti e preghiere il busto contenente le reliquie di San Giorgio. Il corteo ha preso il via dalla chiesa di San Giorgio e ripreso un vecchio percorso di 4 km. Verso le 17,30 c’è stato uno spruzzo di pioggia, ma niente di che. Il meteo è stato clemente a differenza del 16 aprile quando fece annullare la fiera che sarà recuperata domani. Si diceva della grande partecipazione che si è ripetuta alla messa celebrata nella chiesa di San Giorgio dall’arcivescovo Rocco Pennacchio. Processione e messa hanno rappresentato i momenti centrali dei festeggiamenti. Alle cerimonie sono intervenute autorità civili e militari e le rappresentanze di tutte le associazioni esistenti in città: culturali, sportive e di categoria, ognuna con il proprio gagliardetto. Il busto di San Giorgio era trasportato con un carro su cui in genere salgono i tre parroci della città. Con una variante, ieri, l’arcivescovo ha preso il posto del parroco di San Giorgio, don Mario Lusek che camminava tra la folla. Dietro al carro con fascia tricolore il sindaco Valerio Vesprini. All’altezza della piazzetta Silenzi il corteo ha sostato e l’arcivescovo, dopo aver letto una preghiera, ha impartito la benedizione con il busto del Santo. Sul mare di fronte 5 motopescherecci. Il programma dei festeggiamenti ieri ha contemplato l’inaugurazione della pista di atletica e il concerto della banda con la proclamazione del ’Sangiorgese dell’anno’. Oggi si prosegue alle 21,30 col concerto ’San Giorgio in musica’.

Silvio Sebastiani