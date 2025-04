Una fontana chiusa nel bel mezzo della Nazionale

Per camminare sui marciapiedi di San Benedetto serve una patente speciale per i pedoni. Se poi ci si aggiunge qualche particolare situazione, la frittata è fatta. In pieno centro storico marinaro è difficile camminare sui marciapiedi, soprattutto col sopraggiungere della sera poiché agli avvallamenti, alle buche, alle mattonelle che ballonzolano, ai pezzi mancanti di cordoli e pavimentazione, si aggiunge la scarsa illuminazione.

La situazione ancora più complicata per chi percorre il marciapiede lungo la statale Adriatica di Corso Mazzini, dal Concordia verso nord, lato monte. I fusti dei grandi platani, mezzi curvi, invadono per metà il marciapiede dissestato, a un certo punto s’incontra anche l’impalcatura di un cantiere, di vecchia data, il cui tunnel è completamente istruito. C’è però un cartello che invita i pedoni a trasferirsi dalla parte opposta, ma a rischio e pericolo degli stessi, poiché non è stato mai realizzato un passaggio pedonale. Tutti transitano sulla statale Adriatica costeggiando l’impalcatura. Operazione pericolosissima.

E veniamo alla curiosità, se così possiamo definirla. In prossimità dell’incrocio fra la SS 16 e via dei Colli, all’angolo c’è una fontanella che per decenni ha dissetato passanti e residenti che vi si approvvigionavano con bottiglie e contenitori vari, poiché quell’acqua dei Monti Sibillini era sempre fresca e pura. Un bel giorno, però, come accade spesso, le belle favole hanno una fine e la fontanella è stata chiusa. Allora, se non eroga più acqua sarebbe bene smontarla è portala via liberando il marciapiede evitando ai pedoni di esporsi a rischi dovendo scendere sulla trafficatissima Nazionale, anche perché in stretto contatto c’è anche un palo dell’illuminazione pubblica che ne chiude completamente il passaggio.

Marcello Iezzi