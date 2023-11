Una fusione per salvare i fondi. La mossa dell’Arengo divide

L’Arengo procede alla fusione per incorporazione del fondo ‘Hs Italia centrale’ all’interno di ‘Emilia Romagna social housing’, entrambi gestiti da Investire Sgr spa. Nel corso del consiglio comunale di ieri non è mancato qualche dissenso per l’operazione che l’amministrazione comunale ha deciso di porre in essere. "Parliamo di un fondo costituito nel 2012 – spiega l’assessore al bilancio Corradetti – che aveva visto il comune conferire al suo interno l’immobile di corso Mazzini sito di fronte al polo culturale Sant’Agostino. Dopo aver rilevato che il fondo iniziale non aveva un rendimento soddisfacente ci è stata proposta dalla società la fusione nell’altro che ha lo stesso oggetto sociale. Il bivio è questo: dire no a questa possibilità e assistere nel 2025 alla chiusura del primo perdendo quindi i diritti vantati oppure aderire a questa operazione che consentirebbe di prendere delle quote in Emilia Romanga social housing".

Favorevole alla mossa il sindaco Marco Fioravanti. "Dire di no significa rinunciare all’investimento di 3 milioni di Intesa San Paolo e di conseguenza dire no anche agli alloggi per studenti e famiglie – afferma il primo cittadino –. Stiamo facendo un’operazione di recupero del patrimonio pubblico e non possiamo perdere questa possibilità". La votazione finale del consiglio ha aperto all’adesione al nuovo fondo, ma la strada intrapresa non sembra proprio aver convinto alcuni consiglieri. Qualcuno anche di maggioranza, come nel caso di Micaela Girardi. Il suo commento: "Non vedo la convenienza di questa operazione che porta giovamento soltanto alla società interessata e non al comune. Mi dispiace vedere che si continua a proseguire nell’errore. Conferire un palazzo comunale a questo fondo è stata una mossa sbagliata dato che non ha arricchito la collettività con una destinazione sociale dello stesso. Non era una scelta giusta nel 2012 e non lo è neanche oggi". Scettici anche Ameli, Speri e Tamburri. Proprio quest’ultimo ha voluto sollevare una riflessione sulla sede legale della società in Lussemburgo. "Mi chiedo cosa ci stia a fare un ente pubblico come il comune dentro ad una cosa strana come questa . Io credo che sia una cosa gravissima".

Massimiliano Mariotti