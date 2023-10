Una giornata con Calvino

Giornata di lettura per ragazzi, domani, organizzata dalla libreria Rinascita, in occasione del centesimo compleanno di Italo Calvino. Il famosissimo scrittore è infatti nato il 15 ottobre 1923 (ed è morto il 19 settembre 1985). Si inizia alle 10.30, alla libreria in piazza Roma, con una mattinata dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, insieme ai volontari di ‘Nati per leggere’. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare. Insieme ai lettori volontari si scopriranno volumi e storie capaci di far innamorare sin da piccolissimi dei libri. Nell’occasione i partecipanti potranno scoprire la biblioteca ‘Nati per leggere’, ovvero una speciale sezione che si trova alla Rinascita dedicata ai più piccoli e dove i libri sono disponibili per il prestito senza costi. Ma la domenica di lettura non finisce qui.

Alle 16, nella sala dei Savi di palazzo dei Capitani, in collaborazione con il Comune e con il liceo scientifico ‘Orsini’, si terrà una grande festa dedicata a Italo Calvino che proprio il 15 ottobre 2023 festeggia il suo 100esimo compleanno. E’ prevista una maratona di lettura, un ‘Legg’io’ aperto a tutti coloro che vorranno leggere ad alta voce un passo calviniano a cui sono particolarmente legati. Alle 17.30, sempre alla sala dei Savi, è in programma poi un interessante momento di approfondimento. Sarà Antonio D’Isidoro, stimato docente sempre capace di incantare e entusiasmare con le sue lezioni, la guida nel viaggio tra le pagine di Italo Calvino, con una interessante conferenza dedicata al tema ‘Calvino e l’ecologia’. A introdurre questa festa speciale dedicata a uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento sarà l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti. L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli eventi.

Lorenza Cappelli