Una giornata con le Olimpiadi di primo soccorso

Olimpiadi di primo soccorso per studenti oggi a Fermo. La tutela e la promozione dell’educazione alla salute e alla sicurezza delle persone è uno degli obiettivi che la nostra associazione si è posta per il 2030. In questo ambito si collocano le tantissime attività di formazione interna e verso la popolazione che contribuiscono a salvare migliaia di vite umane.

Quest’anno l’associazione della Croce Rossa Italiana ha avviato il progetto Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti” con l’obiettivo di diffondere la cultura del soccorso all’interno degli istituti scolastici, preparando le studentesse e gli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado ad affrontare una competizione in tale materia.

Gli studenti sono stati formati in questi mesi da Trainer dei competenti comitati territoriali della Croce Rossa Italiana e parteciperanno alla Fase Regionale.

La prima squadra classificata parteciperà alla fase Nazionale che si svolgerà a Roma il prossimo 20 maggio. Oggi dalle 10 alle 19 la Fase Regionale Marche di tale iniziativa in cui 8 squadre di diverse scuole superiori della Regione si divertiranno a competere intervenendo in situazioni simulate di soccorso, in diversi scenari collocati in diversi punti strategici della città di Fermo, grazie alla gentile collaborazione e disponibilità del Comitato Di Fermo - Croce Rossa Italiana, nella persona del Presidente Ludovica Lignite.