Una giornata per ricordare la nascita del maestro Tomassetti

Oggi a Cupra Marittima si ricorda la nascita del maestro scultore Nazzareno Tomassetti e in occasione della 21esima Giornata del Contemporaneo, indetta dall’Amaci, nel Museo Tomassetti e nella Sala d’Arte di via Trento, con apertura straordinaria, sarà possibile ammirare oltre 200 sculture, intarsi e acquerelli della mostra permanente. Nella Sala d’Arte sono esposte anche opere iconiche di Annunzia Fumagalli, gli ‘alberi’ di gesso e altre sculture del poeta Danilo Tomassetti e opere di Antonella Spinelli, Sergio Tapia Radic e Antonio Ricci. "Qui si perpetua la scuola dell’arte marchigiana - come affermato nella trasmissione Mizar di Rai 2 dal critico e filosofo dell’arte Daniele Radini Tedeschi - con i corsi d’arte per bambini e adulti curati da Annunzia Fumagalli e da Greta De Berardinis, direttrice del Museo". Primo di una serie di eventi: Giunti Editore lo includerà nel prossimo volume dedicato ai maggiori maestri italiani contemporanei. A marzo, in una mostra con la direzione di Stefania Pieralice, curatrice della Triennale di Roma e dei padiglioni alla Biennale di Venezia, gli sarà dedicato un premio nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello, ed è prossima la pubblicazione curata dalla storica e critica d’arte Rachele Ciarrocchi.