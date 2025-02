Una giornata su accessibilità urbana e inclusione

Nella giornata di domani a Grottammare confronto aperto su accessibilità urbana e innovazione sociale, con un focus sulla progettazione inclusiva e sulle buone pratiche già attuate sul territorio. L’iniziativa si terrà nella sala conferenze dell’Ospitale con inizio dei lavori alle ore 9.30. Il convegno sul tema ‘Le città inclusive: progettazione, visioni ed esperienze’ rappresenta anche l’apertura del progetto For All: un ampio percorso volto a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Interverranno: Nello Veloce (Comune di Ragusa) parlerà della progettazione inclusiva senza limiti; Valia Galdi (Studio Rivs4 Architettura) illustrerà il concetto di città accessibile; Elisabetta Schiavone (Soluzioni Emergenti) discuterà la costruzione di ambienti sicuri; Aldo Grassini (Museo Omero) presenterà il modello di accessibilità culturale; Roberto Paoletti (Comete Impresa Sociale) racconterà l’esperienza di Marche for ALL; Roberto Vitali (Village for All) affronterà il tema del turismo inclusivo; Maria Ida Maroni (Iacom) parlerà dell’accessibilità come bene comune.