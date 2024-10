Una giornata trascorsa in allegria

Ricorre il 2 ottobre, ma in tanti l’hanno celebrata domenica scorsa, cogliendo proprio l’occasione rappresentata dal giorno festivo. La ‘Festa dei Nonni’, ormai, è diventato un appuntamento fisso anche nel Piceno e in tanti comuni si sono succedute varie iniziative che hanno visto come assoluti protagonisti direttamente gli over 65. Da Ascoli alla vallata, arrivando fino in riviera, nessuno ha voluto rinunciare a onorare le figure dei nonni, veri e propri punti di riferimento in tante famiglie italiane. Accompagnano i nipoti a scuola, li accudiscono mentre i genitori lavorano, li portano al parco o a fare sport, li aiutano nello svolgimento dei compiti: tanto, nella vita quotidiana dei ragazzi di oggi, dipende proprio dal nonno e dalla nonna. Tra le numerosissime iniziative che si sono svolte domenica scorsa, però, spicca quella andata in scena nel comune di Folignano, nella popolosa frazione di Villa Pigna. Si tratta della festa organizzata da ‘Folignano Futura’, il movimento civico che ormai da qualche anno è impegnato nel promuovere iniziative e appuntamenti per ridare slancio a tutto il territorio folignanese. Tante sono state le adesioni all’evento: oltre ai nonni, protagonisti principali della giornata, presenti anche figli e nipoti. Insomma, è stata una giornata all’insegna del valore della famiglia e dell’armonia, proprio come se si fosse tornati indietro negli anni, quando di domenica si stava tutti insieme nel proprio nido familiare. La ‘Festa dei nonni’, a Villa Pigna, è cominciata con la celebrazione della messa nella chiesa di San Luca, poi tutti a pranzo negli spazi allestiti alla bocciofila ‘Isola Verde’. Il pomeriggio, invece, è stato caratterizzato da alcuni giochi, con nonni e nipoti a divertirsi in sintonia, e una lauta merenda con decine di dolci fatti in casa.

m. p.