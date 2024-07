Una giostra più inclusiva. Dalla musica ai laboratori

Porta Solestà apre i cancelli al progetto ‘Una Quintana da vivere! Turismo, Esperienze ed Inclusione’, grazie al finanziamento di 5mila euro da parte della Fondazione Carisap. "Si tratta di una vera e propria immersione culturale nel periodo della Quintana, con un approccio da turismo esperienziale grazie all’opportunità di immergersi nella tradizione della giostra" dice Chiara Stipa. "All’interno del sestiere si vivranno diversi momenti: dalla cena medievale, studiata nei sapori per raccontare un mondo lontano, ai momenti musicali messi in scena dagli esperti del suono, fino a laboratori con musici, arcieri e sbandieratori, studio dei tessuti e anche prove degli abiti, e infine ‘saliamo in sella’, che permetterà a chiunque voglia, gratuitamente, di fare una cavalcata sui cavalli messi a disposizione dal nostro partner. E poi – conclude – valorizziamo il Museo del Palio rendendolo accessibile a tutti, con qr code e spiegazioni pensate per essere fruibili da tutti. Il nostro focus è l’inclusione, fisica e non. Le attività si svolgeranno tra la fine di luglio e i primi di agosto, la simulazione dell’emozione della corsa della giostra con ‘saliamo in sella’ sarà il 3 agosto, ovvero il sabato prima quintana, nel campo adiacente sestiere. Per l’inaugurazione del museo invece bisogna aspettare l’autunno".

Si tratta di una collaborazione con Virtus coop, Associazione Torball asd picena non vedenti, Associazione italiana sclerosi multipla, Associazione pony passion, Associazione culturale giovane Europa e con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno. "Il fil rouge – sottolineano dal Sestiere di Solestà – che caratterizzerà tutto il progetto sussiste nella personalizzazione delle attività, infatti, le esperienze saranno programmate su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna fragilità individuale o di gruppo, consentendo loro di vivere esperienze uniche e memorabili".

ott. firm.