Una grande festa per i cento anni di Cesare Formentini

Ha festeggiato i 100 anni con una grande festa. Protagonista un monturanese doc come Cesare Formentini, che lo scorso 23 settembre ha radunato intorno a sé tutta la sua numerosa famiglia: i tre figli, Angela, Patrizia e Bruno, i suoi nipoti e pronipoti. Una vita da mezzadro prima poi da operaio in uno scatolificio ma a segnarlo è stata la guerra combattuta in prima linea. "Cesare è testimone diretto della storia della comunità, custodendone i valori e gli insegnamenti - le parole della sindaca Moira Canigola – la sua esperienza costituisca il miglior esempio da tramandare alle future generazioni". Donate dall’amministrazione Comunale e dall’Associazione Combattenti (presente il presidente Attilio Maligia) due targhe celebrative.