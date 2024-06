Una grande festa. Trionfano Pedaso e Monteprandone: tutti bravi cronisti

Competizione, coinvolgimento e divertimento sono stati i protagonisti della mattinata di venerdì alla sede centrale del Conad Adriatico di Monsampolo del Tronto, dove si è svolta la cerimonia di premiazione del campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ indetto da Il Resto del Carlino, riservato agli studenti delle scuole medie delle province di Fermo e Ascoli Piceno. All’edizione 2024 del campionato hanno aderito dieci scuole della provincia di Ascoli e 15 della provincia di Fermo, i cui studenti hanno redatto 44 pagine del Resto del Carlino, pubblicate tutti i martedì e giovedì dal 6 febbraio al 21 maggio. Anche quest’anno il campionato ha riscosso il consueto successo dato in primis dalla condivisione dei dirigenti degli istituiti scolastici, dei principi ed obiettivi con cui il Carlino propone la rassegna, riconducibili alla promozione della conoscenza del quotidiano tra gli adolescenti, attraverso un vero e proprio ‘viaggio’ tra pensieri e parole, che consenta di imparare a conoscere il giornale, quale strumento di apprendimento , stimolo dello spirito critico e riflessioni su temi di attualità sociale. Vincitori dell’edizione 2024 per la provincia di Ascoli sono risultati essere gli studenti della scuola media di Monteprandone, seguiti al secondo e terzo posto dalle scuole medie di Spinetoli e dell’Isc Sud (San Benedetto del Tronto). Insieme alle scuole vincitrici, hanno partecipato le scuole di: Grottammare, Valtronto Fluvione, Comunanza, Folignano Maltignano, Castel di Lama, Isc Nord (San Benedetto del Tronto) e D’Azeglio (Ascoli).

Per la provincia di Fermo, la scuola media ‘Leonardo Da Vinci’ di Pedaso, ha meritato il primo posto della classifica dei vincitori, seguita al secondo e terzo posto dalle scuole Da Vinci Ungaretti di Fermo, e di Amandola. Menzione speciale è stata invece assegnata agli studenti dell’istituto scolastico Annibal Caro di Montegranaro. Insieme alle scuole vincitrici, hanno partecipato al campionato le scuole medie di Falerone, Montefortino, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Montappone, Montottone, Ponzano di Fermo, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, la scuola media Betti di Fermo e la Borgo Rosselli di Porto San Giorgio. Oltre duecento studenti accompagnati dai rispettivi docenti, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del campionato, al termine della quale hanno condiviso la merenda offerta dal Conad Adriatico, nell’atmosfera di gioia e coinvolgimento. Pieno entusiasmo, quello degli studenti, per aver vissuto una mattinata all’insegna del riconoscimento per il loro impegno profuso nella competizione giornalistica promossa dal Carlino.

Paola Pieragostini