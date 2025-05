Una indagine sulla cultura digitale

Da un’indagine condotta sul rapporto tra i giovanissimi e il mondo digitale sono emersi molti elementi incoraggianti. La maggior parte degli adolescenti conosce il modo per bloccare persone indesiderate, segnalare contenuti inopportuni e proteggere la password. I minorenni sanno che in caso di violazione dei propri dati personali è possibile rivolgersi al Garante per la privacy o ai gestori dei siti internet per chiederne l’oscuramento. In molti hanno sentito parlare del sistema family link e dei filtri per il controllo parentale, che favoriscono una navigazione sicura e adeguata.

Un aspetto critico, invece, riguarda l’età consentita per aprire un profilo social e condividere materiale multimediale; nella maggior parte dei casi si agisce in autonomia e non ci si domanda se sia necessaria la presenza di un adulto. Stesso discorso per le serie televisive: sebbene le piattaforme streaming indichino la fascia d’età consigliata, spesso si decide da soli se vederle o meno.