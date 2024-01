Una matricola da playoff. La ricetta di Franzini per continuare a sognare

LUMEZZANE (Brescia)

Il successo di prestigio con un avversario quotato come il Vicenza ha confermato che il Lumezzane ha le qualità per credere nei play off. Un obiettivo di assoluto prestigio per la matricola rossoblù, destinato però a ricevere un esame di particolare importanza nel prossimo turno, quando la squadra di mister Franzini dovrà rendere visita ad una pericolante affamata di punti come il Fiorenzuola. Un vero e proprio esame di maturità per i valgobbini, che in casa dei rossoneri, prigionieri della zona play out, dovranno giocare con la stessa concentrazione e l’identica determinazione che ha reso possibile il successo in rimonta con i blasonati biancorossi. In questo senso l’allenatore rossoblù chiede ai suoi di continuare a migliorare: "Con il Vicenza - sottolinea lo stesso Franzini - non siamo partiti bene. Nel primo quarto d’ora sono stati meglio loro, ma poi abbiamo chiuso bene il primo tempo e siamo partiti bene nella ripresa. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere prima la gara, pur avendo avuto almeno tre grosse occasioni davanti al loro portiere. In seguito siamo riusciti a controllare bene una gara che, nonostante la forza dei nostri avversari, può considerarsi equilibrata". I valgobbini stanno ritrovando i gol dei loro attaccanti, e possono trasformare la trasferta in Emilia nell’occasione giusta per consolidare ulteriormente il loro piazzamento in quella zona play off che può diventare una bella realtà.