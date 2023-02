Una mattinata di lezione sportiva direttamente in palestra

Mattinata di lezione in palestra per gli studenti del Liceo Scientifico, indirizzo sportivo. Accompagnati dal professor Mimmo Chiovini, ieri mattina i ragazzi sono stati ospiti della Malibù di Massimo Aniballi. Una buona occasione per tastare da vicino i benefici dell’attività fisica sfruttando i tanti macchinari presenti. Soddisfatto il proprietario della struttura, la prima ad Ascoli a rimanere sempre aperta, 24 ore al giorno. Una misura nata con il Covid per permettere di mantenere l’allenamento a più persone possibili, anche quando si era sottoposti a restrizioni per via della pandemia.

Erano infatti mesi piuttosto pesanti e le strutture cittadine si mobilitarono per cercare di venire incontro non solo agli appassionati, ma anche a tutti quelli che fanno movimento per mantenersi in salute. Soprattutto dopo i 40 anni è infatti necessario evitare i chili sovrappeso e muoversi con regolarità almeno mezz’ora al giorno: sport e dieta bilanciata, secondo gli esperti, abbassano di moltissimo il rischio dell’insorgere di malattie e ritardano l’invecchiamento.