Una maxi buca diventa discarica

Un vero e proprio cratere, quello che ormai da diverse settimane è in bella mostra in rua del Casseretto, in pieno centro storico. Una buca, realizzata probabilmente per dei lavori alle fognature, che non è mai stata coperta. La stradina, in realtà, sarebbe chiusa da due transenne, che però i residenti della zona hanno spostato, comprensibilmente, per evitare di dover fare un giro decisamente più lungo. Al di là del fatto che la buca rappresenta un pericolo per qualsiasi passanti, e soprattutto per le persone più anziane che rischiano di caderci dentro e farsi male seriamente, è molto grave il fatto che la stessa è stata trasformata in una discarica. Al suo interno è stato gettato praticamente di tutto, dalle bottiglie ai cartoni della pizza. Una situazione, questa, che andrebbe risolta in maniera tempestiva, perché i residenti della zona meritano rispetto e non è accettabile che, in pieno centro, permanga un cratere di simili proporzioni.