Una mostra in onore di Goya: dialogo tra opere alla Palazzina

Ha suscitato un grande interesse fin dalla giornata di apertura il dialogo tra Francisco Goya, uno dei più celebri maestri di tutti i tempi e l’artista Mario Vespasiani. La mostra, nella Palazzina Azzurra di San Benedetto, è aperta tutti i giorni, da martedì a domenica, fino al 25 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’esposizione vuole mettere in relazione le più emblematiche opere dei due autori. Come scrive la curatrice della mostra Rosalba Rossi: "Ho sempre inteso l’arte che corre su un filo che intreccia passato e presente, senza interruzioni, ma in un confronto continuo. Per tale ragione questo evento è un potente faccia a faccia tra i capolavori di Francisco Goya e le opere di Mario Vespasiani, un dialogo fuori dal tempo, ricco di rimandi e sfumature nello spazio del sentire.

Tale vuole essere la chiave di "DIS*ASTRI - La condizione umana dai suoi abissi alla gloria, ossia la capacità di mettere in relazione, attraverso processi di antitesi, sottrazione, privazione, l’anelito ancestrale e la tensione dell’uomo al valore della vita, alle sue estensioni, implicazioni creative e responsabilità, che lo alimentano e lo trasformano". Durante la presentazione Mario Vespasiani ha voluto puntualizzare l’importanza storica di questo evento che nasce dalla necessità di mostrare la condizione umana nelle sue diverse sembianze che rendono l’uomo a volte simile alla belva, altre vicino al divino. Questa seconda parte è quella per cui è stato chiamato in causa, difatti attraverso i suoi grandi e vivaci dipinti ha raffigurato come pochi altri autori la condizione dell’uomo in stato di grazia, rivolto al bene e alla luce. Molte autorità sono intervenute all’inaugurazione, tra cui l’assessore alla cultura professoressa Lina Lazzari.

Marcello Iezzi