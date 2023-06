Una mostra sui carabinieri

Mario Vespasiani, artista di Ripatransone, venerdì prossimo, alle ore 17, inaugurerà la mostra personale dal titolo "L’arma dei carabinieri nell’arte di Mario Vespasiani", all’interno del Museo Storico dei Carabinieri a Roma. "I dipinti che ho realizzato idealizzano l’immaginario comune del Carabiniere e del suo servizio, sia durante le occasioni ufficiali, come nelle parate, nel lavoro ordinario che in quello eccezionale di controllo dell’ordine pubblico – afferma Vespasiani - Ho scelto di puntare sull’energia del colore e della pennellata per mettere in risalto l’impegno concreto sul campo, fatto di passione e preparazione, coraggio e generosità. Durante la lavorazione mi sono sentito guidare da un concetto: "l’Arma come l’Arte, in prima linea, rivolte al bene, in difesa delle libertà e della bellezza". Tutte le opere sono state realizzate appositamente per allestire questa singolare mostra.