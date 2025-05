Una notte di chiusura per il casello. Si lavora sulla galleria Montesecco

Ormai si avvicina la fine dei lavori e quindi dei cantieri sull’autostrada A 14 nel tratto del Piceno e si susseguono le chiusure notturne per consentire i lavori del piano di interventi previsti per il potenziamento degli impianti delle gallerie. Da questa sera alle ore 22 a domani mattina alle ore 6 sarà interessata dai lavori la galleria ‘Montesecco’ di Grottammare. La viabilità prevede la chiusura della stazione di Grottammare in entrata verso Ancona, per cui tutti i veicoli diretti a Nord transiteranno sulla statale Adriatica attraverso i centri abitati di Grottammare, di Cupra Marittima e Pedaso per rientrare in A 14 nel casello di quest’ultima località. Si raccomanda la massima attenzione in particolare negli attraversamenti dei tratti urbani in cui la carreggiata si restringe, vedi Cupra Marittima. Per i mezzi diretti verso sud la viabilità non subirà cambiamenti, poiché nel terno di gallerie non ci saranno lavori nella stessa notte.