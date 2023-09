Una nuotata di solidarietà

C’era anche un nuotatore ascolano alla ‘Traversata dello Stretto di Messina’ organizzata per celebrare i 75 anni dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Si tratta di Marco Amabilli, molto conosciuto per essere il capitano degli Armati del Gruppo Comunale della Quintana di Ascoli. Marco ha partecipato all’evento benefico "Annulliamo le Distanze" che prevedeva una traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina. Lo ha fatto con il ragguardevole tempo di un’ora cinque minuti e 27 secondi davanti agli occhi della pluricampionessa olimpica Novella Calligaris. Un evento che ha unito sport e beneficenza organizzato dall’Associazione ‘Abbracciamoli Insieme oltre le onde’ che si occupa di aiutare i bambini con problemi di salute e le loro famiglie. La Calligaris, presidente di Anaoai e detentrice del primo record mondiale della storia del nuoto italiano, vanta nel suo palmares anche una medaglia d’argento e due di bronzo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972; e nel corso del suo intervento ha ammesso che "quando lo sport chiama, io ci sono sempre". Soddisfatto Marco Amabilli: "E’ stato bello esserci – ha ammesso – Una bellissima esperienza perché quando sei in mezzo al canale e vedi le due coste di terra così lontane ti sembra di non riuscire più ad andare avanti ma neanche a tornare indietro".

Valerio Rosa