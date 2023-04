Una nuova area dedicata ai cani Spazio nel verde di via Kennedy

A Cupra Marittima sarà realizzata un’area per lo sgambamento dei cani. L’ha deliberato la Giunta nell’ultima seduta e sarà realizzata nell’area verde di via Kennedy, strada che scorre parallela sul lato ovest della ferrovia ed avrà una superficie di 625 mq circa. Si trova alle spalle della mostra Malacologica, già servita da un ampio parcheggio. Una decisione importante sotto vari aspetti: la crescente sensibilità nei confronti del benessere degli animali da affezione; la volontà dell’amministrazione comunale di voler perseguire l’obiettivo del miglioramento della quantità e della qualità dei servizi offerti ai cittadini; ma anche la tutela dell’ambiente urbano e l’immagine del paese che sta avendo un notevole sviluppo turistico, unitamente alla sicurezza della convivenza tra la popolazione canina e la cittadinanza. Il progetto prevede la realizzazione di un’area delimitata con una recinzione, alberi, fontanella per abbeverare i cani, cestini per la raccolta delle deiezioni, panchine per i proprietari e quant’altro sarà necessario per avere un’ottima funzionalità. Verificato che non ci sono problemi di carattere ambientale, urbanistico o di fattibilità tecnica, la Giunta ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Istruttore direttivo dell’Ufficio affari generali, Maurizio Virgulti, mentre il responsabile tecnico è l’architetto Luca Vagnoni. Gli amministratori hanno così disposto di avviare le procedure con una certa sollecitudine. Sarà poi il consiglio comunale ad approvare il regolamento per l’accesso e la fruizione dell’area. Il progetto, per anni caldeggiato dalla pagina facebook "Cupra Amica-Radio Cupra", il cui amministratore e lo stesso funzionario comunale Maurizio Virgulti, si realizzerà grazie alla sensibilità del sindaco Alessio Piersimoni e del vice sindaco Lucio Spina.

Marcello Iezzi