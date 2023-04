Una nuova area giochi per i bimbi di Monticelli

Ieri mattina in largo delle Peonie, quartiere

di Monticelli, è stata inaugurata la nuova area giochi messa a disposizione dei bambini. L’intervento, rientrante nell’ottica di garantire uno spazio attrezzato per i più piccoli, fa parte dell’investimento di 45mila euro di fondi impiegati proprio per questa finalità. I lavori sono stati portati a termine con il posizionamento di nuovi giochi, tappeti antitrauma e l’installazione di alcune panchine. È stata riqualificata anche l’area che ospitava i giochi ammalorati, mettendo così a disposizione del quartiere un ulteriore piccolo polmone verde. Presenti per l’occasione il sindaco Fioravanti, gli assessori Cardinelli, Ferretti, Volponi e il presidente del consiglio comunale Bono. Il primo cittadino ha commentato: "Poter ridare a cittadini e bambini uno spazio verde dove giocare e trascorrere momenti all’aria aperta è un bel segnale. Qui i bimbi potranno socializzare e svagarsi in totale sicurezza".