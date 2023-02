Una nuova arena con capienza fino a 700 posti: Comune al lavoro

Avrà una capienza compresa fra i 500 e i 700 posti, la nuova beach arena completa di tribune che il comune realizzerà sul campo ‘Rodi’. L’ufficio sport sta per ultimare il progetto che poi andrà a bando per l’affidamento dei lavori: entro pochi mesi quindi la ditta incaricata dovrà realizzare l’arena in cui verranno disputate le partite di campionato e coppa Italia di soccer su sabbia, nonché gli allenamenti della San Beach Soccer. Il tutto verrà messo in concreto grazie ad un finanziamento di 100mila euro intercettato a fine 2022 dalla regione, risorse che hanno coperto tutto lo stanziamento precedente, a carico del comune, con cui l’ente aveva organizzato campi da beach soccer, volley e tennis sul rettangolo del campo da rugby del quartiere Europa. Si ricorderà infatti che a inizio 2022 il comune veniva esortato da Palazzo Raffaello a rispettare le previsioni del piano spiaggia comunale. Esso sancisce che ogni attrezzatura sportiva può rimanere sull’arenile libero solo per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di tornei, competizioni e manifestazioni. Un dispositivo piuttosto limitante, che di fatto costringe l’ente a smantellare qualsiasi arredo al termine delle partite. Questo era il destino della beach arena, sita a pochi metri dalla zona ex camping. Il comune quindi si adoperava da subito a trovare in tempi brevi una soluzione alternativa, che individuava nel campo di via Tedeschi. Il tempo per allestire un’arena per lo svolgimento delle partite ufficiali però non c’era, e pertanto la nuova struttura diveniva utile solo per gli appassionati durante la bella stagione. Sfruttando l’altra metà del campo, il comune peraltro realizzava un parcheggio a pagamento di oltre 100 posti, e subito si metteva al lavoro per far sì che il copione del 2022 non si ripetesse anche l’anno successivo. La nuova beach arena, completa di tribune, sarà pronta in primavera, e anzi l’amministrazione comunale fa sapere che ne approfitterà per valorizzare anche il campo di basket, già riqualificato dall’ex sindaco Pasqualino Piunti. Per rimanere in zona, Viale De Gasperi ha intenzione di riqualificare anche l’area ex Camping, realizzandovi una sorta di terrazza sul mare e un infopoint sulla scorta di quello fatto a Porto d’Ascoli. Si metterà mano anche alla pineta ‘Falcone e Borsellino’, in modo da rimettere in sesto il percorso vita della stessa: lo scopo è fare del quartiere Europa un punto di riferimento delo sport in spiaggia.

Giuseppe Di Marco