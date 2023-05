Una nuova casetta dell’acqua

Si terrà questa mattina alle 10, a Villa Sant’Antonio di Ascoli, l’inaugurazione della Casetta dell’acqua, che verrà sistemata nella piazza della chiesa Sant’Antonio da Padova. Per il taglio del nastro oltre al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il direttore della Ciip Gianni Celani interverrà anche il candidato sindaco Francesco Ciabattoni, che per anni è stato consigliere del comune di Ascoli. La casa dell’acqua è collocata nella centralissima piazza della chiesa, un luogo di aggregazione. Si tratta di un impianto importante e sostenibile perché usandola si fa in modo che non vengono più acquistate bottiglie di plastica, che consumano risorse non rinnovabili sia per il loro processo di produzione che per il materiale con cui vengono confezionate.