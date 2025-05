Una nuova idea di didattica

All’Alberghiero Buscemi ha preso il via il progetto ’Idea, Innovazione Didattica per nuove esperienze di Apprendimento’, finanziato dalla Regione che vede come capofila la Cesco di San Benedetto, quale ente formativo che, in partenariato con il Buscemi e con le aziende senigalliesi 9000uno e Maxime Consulting si occuperà nell’arco di un biennio di favorire l’innovazione nel campo della didattica attraverso l’implementazione di tecnologie digitali abilitanti che incoraggino la condivisione, l’inclusione e lo sviluppo cognitivo di ogni discente dell’Istituto.

La prima riunione ha visto l’insediamento dell’Equipe di coordinamento, composta, oltre che dal dirigente Prof. Vincenzo Moretti, dal Prof. Valerio Temperini dell’Università politecnica delle Marche di Ancona, dallo psicologo Dr. Raniero Di Gregorio, dalla Prof.ssa Maria Rita Cicconi esperta di disturbi specifici dell’apprendimento, del Dr. Tonino Fazzini della Cesco e dal Dr. Maurizio Urbani della 9000uno.