Una nuova illuminazione per la pista ciclabile

Da ieri sera la pista ciclabile fra Grottammare e Cupra Marittima è nuovamente illuminata e completamente con pali alti. Un intervento ateso da quanti, a piedi o in bici, o magari con il cane, si trovano a vivere questo passaggio vicino al mare.

Il tratto più critico era rimasto quello finale, dal primo ponte di ferro, a sud, fino ai confini con Cupra Marittima, dove erano rimasti i lampioncini bassi che ormai non erano più in grado di assolvere al loro compito, date le continue interruzioni. Il comune di Grottammare ha investito 87 mila euro ed ha affidato il lavoro di montaggio dei nuovi pali e delle nuove lampade alla ditta Elettrosil srl che dopo alcune settimane per eseguire la nuova linea, ieri sera ha collaudato l’impianto. Si ha quindi una migliore immagine del percorso, una migliore sicurezza e un notevole risparmio, trattandosi di un impianto completamente a Led. Il prossimo impegno del comune sarà completare l’opera di restylin della pista ciclo pedonale con la manutenzione del Dream Point 43° Parallelo, che dopo quasi 13 anni ha bisogno di essere restaurato nelle parti metalliche che sono state corrose dalla salsedine. C’è anche bisogno di sistemare il piccolo giardino a iniziare dal terreno, con la messa a dimora di nuove essenze.

ma. ie.