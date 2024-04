Una nuova linea di alta velocità per la riviera

L’attuale linea ferroviaria potrebbe diventare una sorta di metropolitana di superficie, poiché rete ferroviaria italiana sta progettando l’arretramento della linea ferroviaria da Bologna a Lecce per l’alta velocità. Del progetto ha parlato l’ad di RFI Gianpiero Strisciuglio al convegno della Fondazione San Giacomo della Marca ed ha aggiunto che entro la fine dell’anno dovrebbe essere pronto lo studio di fattibilità. Una linea di alta velocità e alta capacità compresi i treni merci, lasciando l’attuale linea per una metropolitana di superficie che nel caso delle Marche colleghi all’hub intermodale di Ancona. "Non era accettabile velocizzare l’attuale linea prevedendo l’arretramento solo per Pesaro e Fano – scrive il Comitato per l’arretramento della ferrovia e dell’autostrada – Questa nuova impostazione mostra un approccio che parte da una visione strategica di sviluppo della dorsale adriatica superando particolarismi e logiche inefficienti di breve periodo. Evidentemente l’opera dovrà essere realizzata a stralci e Strisciuglio ha descritto il processo che si attuerà e che rispetta fedelmente quanto previsto dal nuovo codice di contratti pubblici". Lo studio in corso formulerà delle alternative progettuali che valuteranno non solo gli aspetti di costo dell’opera, ma anche l’impatto sulla sostenibilità sia sul versante ambientale che su quello socio-economico. "Necessariamente anche il tema del potenziamento dell’ A14 da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto dovrà rispettare questo iter previsto dalla normativa – aggiunge il comitato – Al momento è in corso uno studio solo sulla ipotesi proposta da Aspi che prevede la terza corsia da Porto Sant’Elpidio a Pedaso e il mini-arretramento di un senso di marcia da Pedaso a San Benedetto con una previsione di durata dei lavori di circa 10 anni".

"Nel dibattito in corso – spiega ancora il Comitato – abbiamo chiesto che fosse valutata anche l’alternativa progettuale dell’arretramento integrale di quel tratto per risolvere i gravi problemi di sicurezza presenti su questo tratto autostradale e tragicamente ripropostisi la scorsa settimana, per risolvere gli allarmanti problemi ambientali presenti sulla costa e per dare un nuovo impulso alle aree interne in crisi. Abbiamo altresì richiesto che ci fosse una progettazione dialogata tra l’arretramento ferroviario e il potenziamento dell’A14 nelle Marche Sud per l’impatto che tali interventi avranno sullo stesso territorio".

Marcello Iezzi