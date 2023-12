Una nuova tribuna per il campo Mandela

Ha finalmente assunto la sua forma definitiva, la nuova tribuna est del campo ‘Mandela’, inaugurata ieri mattina all’impianto sportivo dell’Agraria, alla presenza di autorità cittadine, nazionali e sportive. La struttura in legno mette a disposizione 375 posti al coperto per assistere alle partite dell’Unione Rugby San Benedetto. E in futuro, chissà, forse anche degli azzurri.

Un impianto che aspettava da tempo di essere migliorato per accogliere i tanti appassionati della palla ovale che arrivano in riviera anche da Ascoli per potersi allenare. E da oggi avranno una casa ancora più bella.

Una cerimonia, quella dell’8 dicembre, che si è aperta con la celebrazione della santa messa, officiata da don Alfredo Rosati, e poi è proseguita con l’inaugurazione vera e propria, con tanto di taglio di nastro e scoperta della targa commemorativa in onore di Piergiorgio Di Iorio, fondatore della ‘Fiamma’: la prima squadra di rugby cittadino, di cui oggi ricorre il cinquantesimo compleanno. E sono state tante le figure omaggiate nel corso della mattinata, da Giambattista Croci al presidente Pierluigi Camiscioni, fino a quello attuale, Edoardo Spinozzi, che ha preso in mano la società, rendendo possibile lo sviluppo del ‘Mandela’ e delle attività che vi si svolgono.

Attività, quella sportiva, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i convenuti: autorità cittadine e anche religiose ed esponenti politici fra cui il senatore Giorgio Fede, che ha ricordato i tempi in cui il rugby in riviera si giocava in spiaggia: "Non credo di sbagliare se dico che il rugby è lo sport più elevato di San Benedetto. Ci auguriamo che la federazione ci sostenga". A nome della Fir, peraltro, ha parlato il vicepresidente Giorgio Morelli: l’ex gloria della palla ovale ha rimarcato quanto sia importante aprire le porte dello sport al territorio, perché questo cresca.

Un discorso che cade a fagiolo: "Nel prossimo futuro installeremo un impianto fotovoltaico sul tetto della tribuna – ha annunciato Spinozzi – costituendo la prima comunità energetica di San Benedetto". L’energia così acquisita verrà messa a disposizione del quartiere, visto che è in fase di realizzazione un parcheggio completo di pensiline fotovoltaiche e colonnine per macchine elettriche. Ma non finisce qui.

"Un domani – conclude il presidente - contiamo di portare qui anche la Nazionale, magari la femminile oppure l’Under 21". Il varo è stato seguito in prima persona anche da un nutrito gruppo dell’amministrazione comunale, con gli assessori Cinzia Campanelli e Laura Camaioni, la consigliera Sabrina Merli e, ovviamente, il sindaco Antonio Spazzafumo: "Quello di Spinozzi è un progetto lungimirante – ha commentato il primo cittadino – perché darà un forte contributo alla crescita dei nostri ragazzi e del nostro comune, potendosi definire un esemplare collaborazione fra pubblico e privato".

Quello della tribuna est, infatti, è solo una parte di un maxi progetto che include spogliatoi, club house e parco giochi. Un’iniziativa faraonica, che potrebbe essere completata entro una quindicina d’anni.

Giuseppe Di Marco