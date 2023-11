Una panchina rossa al Mazzoni: "Celebriamo un momento triste"

La panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, del femminicidio e del vuoto che la donna uccisa lascia all’interno della comunità, si trova ora anche nel giardino dell’ospedale ‘Mazzoni’. Ieri mattina l’inaugurazione alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore alle pari opportunità, Maria Luisa Volponi, dell’artista che l’ha realizzata Maurizio Virgili, e dai rappresentanti della rete dei servizi territoriali preposti al supporto delle donne vittime di violenza. Un atto simbolico, questo voluto dall’Ast, volto alla sensibilizzazione di tutta la cittadinanza nei confronti del fenomeno per il quale sabato ricorre la Giornata internazionale. "Stiamo celebrando un momento triste – dice la Natalini –, la panchina rossa è il simbolo oggettivo dei femminicidi che stanno tristemente aumentando. Come parte sanitaria vogliamo essere presenti, sia per la prevenzione, sia purtroppo per l’assistenza sanitaria quando le donne vittime di violenza di genere subiscono delle lesioni. E’ un qualcosa che sento particolarmente perché il mondo della sanità per più del 60% è composto da dipendenti di sesso femminile. Dobbiamo impegnarci affinché noi stesse, donne che lavorano in ambito sanitario, dimostriamo una sensibilità particolare. Dobbiamo vigilare sul presente per cambiare il futuro". La panchina rossa realizzata dall’artista Maurizio Virgili per l’ospedale ‘Mazzoni’ si compone anche di un ombrello, di una scarpa rossa e di petali. "Tutte queste pennellate – dice Virgili – simboleggiano il sangue, l’ombrello è una sorta di protezione, la scarpa è simbolo della violenza, e i petali rappresentano la donna". "Ringrazio l’Ast non solo per questa panchina, ma per l’impegno che sta dimostrando in questa settimana – continua la coordinatrice dei centri antiviolenza ‘Donna con te’ della provincia di Ascoli, Laura Gaspari –. Ascoltiamo storie di donne vittime della violenza maschile, parliamo di un fenomeno che è strutturale, trasversale, che fa parte della nostra cultura e storia. Voglio qui ricordare non solo le donne morte per mano del proprio partner, ma voglio spingere a un pensiero nei confronti di quelle donne che lottano quotidianamente contro la violenza, che avviano un percorso di uscita dalla violenza che non dura un mese, un anno, ma molto di più. Non è facile nemmeno per noi professioniste lavorare in questo settore, ma è necessario farlo insieme alle donne, che sono forti".

Lorenza Cappelli