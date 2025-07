Una pensilina ecosostenibile arriva in piazza Salvo d’Acquisto

Piazza Salvo D’Acquisto ha una nuova pensilina. È stato inaugurato, l’arredo urbano a Porto d’Ascoli: è autosufficiente a livello energetico, grazie alla dotazione di pannelli fotovoltaici integrati che generano sufficiente risorsa da garantire sia l’illuminazione della struttura che la possibilità per gli utenti di usufruire di prese Usb-C per ricaricare smartphone e altri dispositivi.

A rappresentare l’Amministrazione comunale c’erano il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla viabilità e trasporto pubblico locale Lorenzo Vesperini, che hanno presenziato all’attivazione della pensilina insieme all’amministratore dell’azienda, Rossana Saccente. Presenti anche Elio Core e Leo Sestri rispettivamente in rappresentanza dei Comitati di Quartiere Porto d’Ascoli Centro e Mare.

"Siamo molto grati a Giochiarredo – ha detto il primo cittadino – per aver donato alla città questo elemento polifunzionale. Questa azienda è al nostro fianco da tempo ed abbiamo avuto modo già di sperimentare la sua generosità. Ci auguriamo che questo sia un altro, importante impulso per portare avanti una totale riconversione della nostra San Benedetto in chiave sostenibile", ha aggiunto. "San Benedetto è la nostra città di adozione ed ha un lungomare spettacolare, che merita di essere omaggiato". è stato il pensiero di Rossana Saccente.

Stefania Mezzina