’Una per tutte’ al teatro Serpente Aureo. Lo spettacolo dello Iom contro la violenza di genere

Domenica 10 marzo alle 17 al teatro Serpente Aureo ci sarà lo spettacolo ’Una per tutte’, a cura dello Iom di Ascoli. In occasione della giornata internazionale della donna, l’associazione, che presta assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, ha ideato uno spettacolo di prosa, danza e musica per omaggiare la donna e ribadire il suo impegno contro la violenza di genere. "La violenza – commenta Ludovica Teodori, presidente Iom –ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Gli effetti della violenza si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. Abbiamo deciso di organizzare uno spettacolo ad Offida perché da oltre 15 anni abbiamo un Punto Iom molto attivo". Sul palco salirà la Compagnia dei DonAttori e le ballerine di Life for Dance. L’ingresso costerà 1 euro (chi vorrà potrà donare di più).