Una petizione per il Postamat

Spinetoli è un paese adagiato sulle colline del Piceno e affondato da uno spopolamento costante, ma che cerca di sopravvivere. Al piccolo centro storico rimangono i ricordi e le radici degli abitanti, insieme alla promessa di non abbandonarlo al suo destino. Il Comune ha annunciato nei giorni scorsi di essere pronto a finanziare importanti progetti, tra questi l’allestimento di un museo per i resti della necropoli di San Pio X, presto sarà anche allestito il museo della scultura ed è già in funzione quello della civiltà contadina. Un circuito turistico importante che potrebbe rappresentare l’ancora di salvezza del piccolo borgo. Gli abitanti ostinati e imperterriti continuano a sopravvivere e a chiedere servizi. "Fondamentale – dichiarano – per la nostra sopravvivenza sarà ottenere servizi che ci permetteranno di rimanere qui, in questo momento chiediamo lo sportello del bancoposta". Proprio in questi giorni è partita una raccolta firme per l’installazione del bancomat postale. Tutte le persone che lo vorranno potranno recarsi al piano terra del comune di Spinetoli capoluogo dove potranno trovare i moduli per la firma. Anche il sindaco Alessandro Luciani (foto) è d’accordo: "Riconosciamo che si tratta di un servizio per molti importantissimo".

m.g.l.