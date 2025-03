Una pigotta per ogni nato. Offida al fianco dell’Unicef: domani festa con i bimbi

Domanti alle 18, nella sala consiliare, l’amministrazione comunale di Offida festeggerà la giornata della gentilezza regalando Pigotte dell’Unicef ai nuovi nati nell’anno 2024. Un gesto di solidarietà che permetterà di salvare e garantire una vita migliore ad altri bambini. Un gesto di grande valore sociale e solidale: l’iniziativa si chiama: ‘Per ogni bambino nato, un bambino salvato’ rappresenta un atto concreto di gentilezza e solidarietà. La Pigotta viene regalata al nuovo nato e la donazione aiuterà l’Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in difficoltà portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. La bambola di pezza realizzata a mano con materiali di recupero da volontari e artigiani locali, è il simbolo di un impegno collettivo per garantire un futuro migliore ai bambini. "La cerimonia di consegna si terrà venerdì – ha detto l’assessore ai servizi sociali Isabella Bosano –. Durante l’evento verrà rilasciato un attestato ai nuovi nati, come segno di accoglienza nella comunità e nel frattempo, con la Pigotta, portiamo avanti un messaggio educativo e di sensibilizzazione ai valori della solidarietà globale".

L’iniziativa è stata possibile grazie alla fitta collaborazione di volontari Unicef, tra cui Loredana Antonacci e Bianca Procaccini, che hanno promosso il progetto a livello locale. Silvana Guardiani, presidente dell’associazione promotrice, sottolinea l’importanza del messaggio: "La Pigotta è il simbolo della campagna Unicef: un gesto di gentilezza che si trasforma in aiuto concreto per i bambini più vulnerabili del mondo". Anche le Pigottare: Maria Assunta Coccia e Teresa Maria Illuminati, hanno un ruolo fondamentale grazie alla loro creatività e il loro impegno. Hanno realizzato queste bambole uniche, tra cui una vestita con lu guazzarò, creando un legame tra chi le realizza, le riceve e chi ne beneficia. "Realizzare una Pigotta è un atto d’amore: rende felici sia chi la crea che chi la riceve" affermano. L’adesione al progetto Unicef, ricorda il sindaco Luigi Massa, si inserisce perfettamente nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, in particolare nei primi quattro punti: sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, garantire salute e benessere, offrire un’educazione di qualità. "Grazie all’Unicef, questa iniziativa assume un valore che va oltre la nostra comunità" conclude il sindaco.

Maria Grazia Lappa