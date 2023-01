Una piscina a Centobuchi, il progetto di Loggi

Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi pensa in grande ed ipotizza di far diventare il paese un polo di riferimento per lo sport di tutta la Vallata. Da qui l’idea di costruire una grande piscina a ovest di Centobuchi. Il primo cittadino ha disposto la somma di 22mila euro, ottenuti dal fondo di progettazione territoriale, per elaborare il progetto che è stato già messo a gara e fra qualche giorno si saprà anche a chi sarà affidato il lavoro. L’idea è quella di realizzare una struttura per la comunità di Monteprandone e Centobuchi, ma anche per gli atleti dei comuni limitrofi. L’impianto dovrà sorgere accanto ai due campi di calcio, alla bocciofila, la piastra polivalente con pista di pattinaggio coperta d’inverno, un campetto di calcio a 5, unitamente al parco dello Sport e nel Piano delle Opere pubbliche figura anche un campo da Basket. Un impianto natatorio significherebbe aggiungere un altro importante tassello alla realizzazione di un prestigioso polo sportivo, cui mancherebbe, a questo punto, un Palazzetto e magari un campo di Atletica. Polo, visto anche in prospettiva turistica. La posizione, il clima, la tranquillità dei luoghi, la bellezza del territorio, elementi ideali per le società i cui atleti devono affrontare la preparazione.